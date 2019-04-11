Пенсионерка обменяла на «фантики» 220 тыс. рублей у ходивших по домам «соцработников»
На этот раз жертвой мошенников стала 88-летняя жительница Магнитогорска. Женщина отдала двум незнакомкам, постучавшимся к ней в квартиру, все свои сбережения — 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
— Мошенницы сказали бабушке, что проводится денежная реформа и для нее, как пенсионера, обмен денежных средств проводится по месту проживания. Пенсионерка отдала незнакомкам 220 тысяч рублей, а ей выдали билеты банка приколов, — рассказывают в пресс-службе.
Преступниц ищут. Они попали на запись видеокамер, расположенных неподалеку от дома. Мошенницам грозят по пять лет тюрьмы.
Сотрудники полиции просят земляков рассказать пожилым близким об этой старой схеме обмана.
— Если к вам обращаются незнакомые граждане с целью обмена денежных средств, доверять им нельзя. Сразу же обращайтесь в полицию, — замечают в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU