Посылки из российских интернет-магазинов дойдут в Челябинск за день

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-11T17:52:21+03:00

Сортировать корреспонденцию будут быстрее и доставлять - тоже. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для этого на Урале построят три логистических терминала

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Почта России планирует построить сеть логистических центров в трех уральских столица. Самый крупный разместится в Екатеринбурге, современный логистический терминал появится в Челябинске, а в Тюмени модернизируют действующий сортировочный центр, сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи по Челябинской области.

— Новая логистическая инфраструктура позволит сократить сроки доставки почты. В условиях динамичного развития электронной коммерции запуск логистических центров позволит Почте России активно развивать управление заказами, их складирование, а также позволит доставлять товары на следующий день после заказа онлайн во всех крупных городах региона, — замечают в пресс-службе.

Логистический терминал в Челябинске оснастят автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Запуск челябинского терминала намечен на 4 квартал 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU