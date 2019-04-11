Еще один мини-рынок из нелегальных киосков снесли в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-11T19:00:44+03:00

Теперь торговые точки зачищают не точечно, а комплексно

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В четверг, 11 апреля, в Челябинске демонтировали мини-рынок на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Практически все киоски, за исключением киоска «Вечерний Челябинск» стояли и торговали здесь нелегально, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

По словам представителей власти, владельцев этих торговых точек много раз предупреждали о возможном сносе ларьков. Однако никто из них не поверил, что после нескольких лет затишья грянет гром среди ясного неба. Оказалось, напрасно. Когда спецмашина начала демонтировать металлические ларьки, торгашам пришлось выносить свой товар в спешке.

Освободившееся место уже в ближайшее время приведут в порядок и благоустроят.

— Мы выполняем поручение врио губернатора области Алексея Текслера — меняем поход к демонтажу незаконных объектов. Снос происходит не точечно, а комплексно, — прокомментировал происходящее депутат городской думы Александр Галкин.

Напомним, до этого таким же образом от торговых рядов освободили остановку «Улица Доватора». Кроме того, закрыты все точки, торговавшие продуктами, в подземных переходах у площади Революции.

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ИСТОЧНИК KP.RU