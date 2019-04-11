Попытка кражи велосипеда у ТРК «Родник» закончилась потасовкой

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-11T19:29:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы пристегнули свой велосипед металлическим тросом к забору, это не означает, что он дождется вашего возвращения. Трос мошенники перекусывают на раз-два. Очередная попытка украсть чужой велик, правда, не увенчалась успехом. Охранники ТРК «Родник» задержали ворюг.

— Двое мужчин решили при помощи кусачек приобрести чужой велик. Но не учли, что велосипед припаркован в зоне обзора видеонаблюдения, — рассказывают очевидцы. — Злодеяние заметили охранники и попытались задержать воров. А те не сдавались и начали драться. Огонь в масло подливала группа поддержки, которая была за злоумышленников.

Злодеи пустили в ход кулаки. Фото: "Регион-74".

К месту потасовки вовремя подоспели сотрудники правоохранительных органов. Ворюг задержали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU