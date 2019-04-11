Попытка кражи велосипеда у ТРК «Родник» закончилась потасовкой
Если вы пристегнули свой велосипед металлическим тросом к забору, это не означает, что он дождется вашего возвращения. Трос мошенники перекусывают на раз-два. Очередная попытка украсть чужой велик, правда, не увенчалась успехом. Охранники ТРК «Родник» задержали ворюг.
— Двое мужчин решили при помощи кусачек приобрести чужой велик. Но не учли, что велосипед припаркован в зоне обзора видеонаблюдения, — рассказывают очевидцы. — Злодеяние заметили охранники и попытались задержать воров. А те не сдавались и начали драться. Огонь в масло подливала группа поддержки, которая была за злоумышленников.
Злодеи пустили в ход кулаки. Фото: "Регион-74".
К месту потасовки вовремя подоспели сотрудники правоохранительных органов. Ворюг задержали.
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ИСТОЧНИК KP.RU