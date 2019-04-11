Бомжи зарезали и съели дворовую собаку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-11T19:43:24+03:00

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В Златоусте дети нашли пакет с внутренностями собаки, а неподалеку — поджаренные ребра пса. Местные жители рассказали, что его звали Рексом. Причем, дворовый пес был всеобщим любимцем.

— Это наш дворовой пес. Звали его Рэксом. Бродил у нас по окрестностям года два. Ни одну собаку чужую не пускал на нашу территорию. Был как хозяин. Спал на трубах, а мы его кормили, — рассказали местные жители.

По их словам, пес доверял людям и, вероятно, поэтому подпустил кого-то близко. А скорее всего, онзнал убийцу.

Жители дома написали заявление в полицию и указали на бомжа, который, якобы, хвастался, что зажарил собаку. Они надеются, что убийцу найдут и накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU