Жители Челябинской области не могут вернуть деньги за отмененный концерт Крида

СЕГОДНЯ 03:59 2019-04-12T03:59:54+03:00

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30 марта в Магнитогорске должен был выступать популярный среди молодежи исполнитель Егор Крид. Однако, звезда не приехала. А фанаты — а точнее сказать, их родители — теперь не знают, как вернуть деньги за билеты.

— Концерт перенесли на неопределенное время. Еще 27 марта сказали, что сообщат дату в течение недели. Но на данный момент группа организаторов концерта в Магнитогорске заблокирована. В кассах тоже нет никакой информации. Как и на официальной странице этого исполнителя, — пожаловался житель Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

Судя по комментариям, тем, кто обратился сразу же, удалось вернуть деньги. А тех, кто поверил в перенос концерта и ждал, продолжают кормить обещаниями.

— В прошлом году то же самое было. Два раза переносили концерт. Покупала самые дорогие билеты. Дочь по нему тащилась. В итоге этот сектор был закрыт, и садитесь куда хотите. Никто ничего не знает, организаторам фиолетово. У ребенка была сломана нога, и я носила ее по залу в поисках места. В общем, ну нафиг, — прокомментировала Екатерина Мосеева.

Почему же Егор Крид не приехал в Магнитогорск? Организаторы концерта предложили версию: «концерт отменен по техническим причинам». Но горожане считают, что просто было продано мало билетов.

Есть еще третья версия: концерт отменили из-за массового протеста родителей Магнитогорска. Напомним, они считают, что в песнях Крида много пошлости и ненормативной лексики. При этом на афишах звезды стоит возрастное ограничение «6+»!

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ИСТОЧНИК KP.RU