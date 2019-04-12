«Насыщенный железом»: в Челябинской области продают хлеб с гвоздями

СЕГОДНЯ 04:01 2019-04-12T04:01:08+03:00

И это не единичный случай

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Жительница Магнитогорска рассказала в соцсети, что на днях ее ребенок ел хлеб, и она случайно увидела в булке что-то черное...

— Достала — гвоздь! Что же это делается?! — возмутилась Ольга Хайдарова и выложила фотографию своей находки.

В ответ другая жительница Магнитогорска Татьяна Казармщикова поделилась снимком гвоздя, который также обнаружила недавно в пирожном из местной кулинарии.

— Хлеб, насыщенный железом! — иронизируют в комментариях горожане.

Однако, такое железо совершенно не полезно для здоровья.

Гвоздик из пироженки. Фото: Татьяна Казармщикова

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ИСТОЧНИК KP.RU