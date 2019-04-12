«Приезжай и убей его!»: ученики миасской гимназии рассказали о девочке, чей папа избил второклассника

СЕГОДНЯ 04:00 2019-04-12T04:00:35+03:00

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То, что случилось в гимназии №19 города Миасса, многих повергло в шок. В особенности детей, на чьих глазах мужчина ворвался в класс и учинил разборки с ребенком. Напомним, восьмилетнего мальчишку избил папа одноклассницы. По версии семьи мальчика, его били головой об стену. По версии семьи девочки, ничего такого не было, это он ударил одноклассницу по голове. Обе стороны написали заявление в полицию и обратились в больницу. А пока в соцсетях активно обсуждают инцидент.

Ранее говорилось, что мальчик ни с кем в классе не дружил. Над ним подшучивали, а он в ответ обзывался и показывал неприличные жесты. Но не смотря на это, одноклассники встали на его защиту. Об этом их родители написали в группе «ЧП Миасс» в VK:

— Девочка не отличается ангельским характером. Может сказать: «Сдохнешь — все будут рады». Она давно испытывала терпение многих мальчиков. В тот день в школе никто из детей не видел, чтобы девочку били. Все видели плевок в ее сторону после продолжительных приставаний к мальчику. Затем девочка позвонила папе и слезно просила «Приедь и убей его!» — это слышали дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU