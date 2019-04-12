2019-04-12T04:00:35+03:00
Общество

«Приезжай и убей его!»: ученики миасской гимназии рассказали о девочке, чей папа избил второклассника

Дети встали на сторону мальчика, с которым не дружили
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
В этих коридорах и случился инцидент. Фото из группы миасской гимназии №19 в ВК.В этих коридорах и случился инцидент. Фото из группы миасской гимназии №19 в ВК.
Изменить размер текста:

То, что случилось в гимназии №19 города Миасса, многих повергло в шок. В особенности детей, на чьих глазах мужчина ворвался в класс и учинил разборки с ребенком. Напомним, восьмилетнего мальчишку избил папа одноклассницы. По версии семьи мальчика, его били головой об стену. По версии семьи девочки, ничего такого не было, это он ударил одноклассницу по голове. Обе стороны написали заявление в полицию и обратились в больницу. А пока в соцсетях активно обсуждают инцидент.

Ранее говорилось, что мальчик ни с кем в классе не дружил. Над ним подшучивали, а он в ответ обзывался и показывал неприличные жесты. Но не смотря на это, одноклассники встали на его защиту. Об этом их родители написали в группе «ЧП Миасс» в VK:

— Девочка не отличается ангельским характером. Может сказать: «Сдохнешь — все будут рады». Она давно испытывала терпение многих мальчиков. В тот день в школе никто из детей не видел, чтобы девочку били. Все видели плевок в ее сторону после продолжительных приставаний к мальчику. Затем девочка позвонила папе и слезно просила «Приедь и убей его!» — это слышали дети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Насыщенный железом»: в Челябинской области продают хлеб с гвоздями
Жители Челябинской области не могут вернуть деньги за отмененный концерт Крида
Жители Челябинской области не поняли парня, который на улице раздавал девушкам розы
Бомжи зарезали и съели дворовую собаку в Челябинской области
Попытка кражи велосипеда у ТРК «Родник» закончилась потасовкой
Еще один мини-рынок из нелегальных киосков снесли в Челябинске
Посылки из российских интернет-магазинов дойдут в Челябинск за день
Шестерых детей вытащили из горящего дома проходившие мимо подростки в Челябинской области
Пенсионерка обменяла на «фантики» 220 тыс. рублей у ходивших по домам «соцработников»
Челябинцы поспорили о будущем Никитинских рядов
Управляющая компания из Челябинской области присвоила 65 млн рублей, собранных за коммуналку
Призывник покончил с собой из-за вранья врача-психиатра в Челябинской области