Жители Челябинской области не поняли парня, который на улице раздавал девушкам розы

СЕГОДНЯ 03:58 2019-04-12T03:58:44+03:00

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Все началось с доброго поста в соцсети...

— Парень, который вчера раздавал розы на «Юности» всем девушкам, ты классный, знай, поднял настроение, — написала в группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска. И приложила фото с места событий.

И тут началось…

— Сколько было роз? Интересно, какую кассу он сделал продавцам на «Юности». Но, скорее всего, это не жест доброй воли, а просто девушка не пришла, которой он цветы покупал, — прокомментировала Елена Березина.

— Зачем ему это надо?! — подхватили другие.

— В Челябинске на входе в ТЦ тоже парень раздавал розы. И на камеру это все снимал. Я так думаю, блогер какой-то, — написала Диана Асылбаева.

— Хотел девчонок подцепить, — предположил Артем Смирнов.

— Поди что из мусорного контейнера цветы достал. Я реально с таким уже сталкивалась, — высказалась Юлия Белоткач.

К сожалению, многие пытаются найти в хорошем поступке какой-то подвох. Наверное, потому что такое случается редко, и люди просто не привыкли.

— Успокойтесь уже. Этот парень купил розы у меня. Поверьте: он дарил их просто так! — ответила всем цветочница Дарья Руденко.

А тут и сам парень в беседе появился. Зовут его Влад Слепухин. Ему 22 года. Увлекается кикбоксингом. Вот и вся информация, что есть на его страничке в соцсети. Он сказал, что не пытался ни с кем познакомиться, так как у него уже есть любимая. А цветы он дарил просто, чтобы поднять прохожим девушкам настроение. И у него это получилось!

Конечно же, добрых слов в адрес джентльмена оказалось гораздо больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU