Жители Магнитогорска жалуются на бардак в центре города

СЕГОДНЯ 05:03 2019-04-12T05:03:15+03:00

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На открытках тридцатилетней давности с видами Магнитогорска площадь Победы — красивая ухоженная территория. Кинотеатр, памятник «Танк», кинотеатр, клумбы, парковые скамьи.

А сейчас некогда любимое горожанами место оккупировали пьяницы. Своей болью о мерзости запустения поделилась местная жительница в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

— Жив на Левом берегу. На днях пошли гулять с детьми на площадь Победы. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Большое количество людей было в этот вечер, все скамейки заняты. Практически все пьют! Алкоголь продают в помещении бывшего кинотеатра. Тут же стоит молодежь на машинах, рэп на всю катушку, маты и — пиво! Машины рассекают на скорости там, где совсем недавно было памятное место — площадь, где всегда было перекрыто движение!

Жительница города металлургов недоумевает: как можно превратить память о Победе в бардак? В этом году будет реконструкция площади: автор поста голосовала за долгожданный ремонт. В крупных городах памятники охраняются, почему такого нет в Магнитке? Или закон о запрете распития спиртного в общественных местах отменили?

Фото: techmonuments.livejournal.com

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ИСТОЧНИК KP.RU