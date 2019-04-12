В Челябинске участники «Тотального диктанта» наполнят «коробки храбрости»

СЕГОДНЯ 05:54 2019-04-12T05:54:56+03:00

После болезненных процедур тяжелобольным детям всегда положен подарок из «коробки храбрости». Фото: группа «Тотальный диктант в Челябинске» vc.com

До начала увлекательного события – одни сутки

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В субботу, 13 апреля, в 14.00, более 1,5 тысяч челябинев напишут Тотальный диктант. Текст для Всероссийской акции грамотности в этом году написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик.

В Челябинске для грамотеев откроется 36 площадок. Пожалуй, самая необычная – колесо обозрения РК «Мегаполис». В каждой кабинке будет свой «диктатор» текста Басинского.

Чтобы образовательная акция была нескучной, организаторы подготовили несколько сюрпризов. Например, в сетевом пространстве «Точка кипения» журналист Аля Ануприева прочитает лекцию о сторителлинге. В ЮУГМУ проведет викторину руководитель филиала клуба интеллектуальных игр «60 секунд» Борис Савельев.

А еще участники ТД смогут наполнить игрушками особые ящики – «коробки храбрости». Игрушки отправят тяжелобольным детям, которые подолгу лечатся в Челябинской областной детской клинической больнице и паллиативном отделении ГКБ № 9. После болезненных процедур врачи всегда награждают маленьких героев подарком из таких коробок.

«Коробки храбрости» установят на площадках в ЮУрГАУ и в третьем корпусе ЧелГУ. В боксы можно положить пластиковые игрушки, мячики, настольные игры, пупсиков, пирамидки, фломастеры, карандаши.

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ИСТОЧНИК KP.RU