Садовые автобусы в Челябинске запускают 1 мая
На заветные грядки самые нетерпеливые горожане уже выехали: проверить, как перезимовали деревья и кустарники, провели на участках первые субботники. Садовые сезонные маршруты запускают традиционно 1 мая. В Управлении транспорта администрации Челябинска советуют пассажирам сезонных автобусных перевозок быть внимательными. Схемы движения некоторых маршрутов изменились! Помните, что номер садового маршрута всегда дополнен буквой «С».
— маршруты N 25с и N 48с объединены: «ДК Строителей — пос. Стройкомбинат — Сад Искра — Теплотехнический институт — Сад Ферросад».
На маршруте работает шесть автобусов. Они выполнят по 12 рейсов ежедневно в каждую сторону.
— маршрут N 36с «КБС — Сад Металлист» теперь переименован в N 26с.
— маршрут N 37c «Железнодорожный вокзал — Сад Жилищник» будет работать ежедневно.
— маршрут N 58с «ул. Чистопольская — Сад Трубопрокатчик 3» будет работать под N 38с.
— маршрут N 77с теперь переименован в N 60c «Автобусный парк — ул. Солнечная — Комсомольский проспект — ул. Чичерина — сад «Вишневый». Увы, пока его работа под вопросом: маршрут не заинтересовал ни одного перевозчика. Если делающих не найдется, придется менять трассы других маршрутов, чтобы подхватывать по пути следования садоводов данного направления.
— маршрут N 85с «Железнодорожный вокзал — Сад Кристалл» переименован в N 90с.
— маршрут N № 84с «ДК Строителей — Сад Надежда».
— маршруты N 25с и N 84с — пока нет перевозчиков.
Кстати, стоимость проезда на сезонных садовых маршрутах — 23 рубля. Актуальны транспортные карты и единый пересадочный билет.
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ИСТОЧНИК KP.RU