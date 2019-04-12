2019-04-12T07:11:06+03:00
Общество

Садовые автобусы в Челябинске запускают 1 мая

В нынешнем году у некоторых маршрутов изменилась схема движения
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
До грядок челябинцев довезут садовые автобусы.До грядок челябинцев довезут садовые автобусы.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На заветные грядки самые нетерпеливые горожане уже выехали: проверить, как перезимовали деревья и кустарники, провели на участках первые субботники. Садовые сезонные маршруты запускают традиционно 1 мая. В Управлении транспорта администрации Челябинска советуют пассажирам сезонных автобусных перевозок быть внимательными. Схемы движения некоторых маршрутов изменились! Помните, что номер садового маршрута всегда дополнен буквой «С».

маршруты N 25с и N 48с объединены: «ДК Строителей — пос. Стройкомбинат — Сад Искра — Теплотехнический институт — Сад Ферросад».

На маршруте работает шесть автобусов. Они выполнят по 12 рейсов ежедневно в каждую сторону.

маршрут N 36с «КБС — Сад Металлист» теперь переименован в N 26с.

маршрут N 37c «Железнодорожный вокзал — Сад Жилищник» будет работать ежедневно.

маршрут N 58с «ул. Чистопольская — Сад Трубопрокатчик 3» будет работать под N 38с.

маршрут N 77с теперь переименован в N 60c «Автобусный парк — ул. Солнечная — Комсомольский проспект — ул. Чичерина — сад «Вишневый». Увы, пока его работа под вопросом: маршрут не заинтересовал ни одного перевозчика. Если делающих не найдется, придется менять трассы других маршрутов, чтобы подхватывать по пути следования садоводов данного направления.

маршрут N 85с «Железнодорожный вокзал — Сад Кристалл» переименован в N 90с.

маршрут N № 84с «ДК Строителей — Сад Надежда».

маршруты N 25с и N 84с — пока нет перевозчиков.

Кстати, стоимость проезда на сезонных садовых маршрутах — 23 рубля. Актуальны транспортные карты и единый пересадочный билет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осторожно, кипяток! В Челябинске из кранов может политься очень горячая вода
Челябинвестбанк поддержал чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России»
В Челябинске участники «Тотального диктанта» наполнят «коробки храбрости»
Жители Магнитогорска жалуются на бардак в центре города
«Насыщенный железом»: в Челябинской области продают хлеб с гвоздями
«Приезжай и убей его!»: ученики миасской гимназии рассказали о девочке, чей папа избил второклассника
Жители Челябинской области не могут вернуть деньги за отмененный концерт Крида
Жители Челябинской области не поняли парня, который на улице раздавал девушкам розы
Бомжи зарезали и съели дворовую собаку в Челябинской области
Попытка кражи велосипеда у ТРК «Родник» закончилась потасовкой
Еще один мини-рынок из нелегальных киосков снесли в Челябинске
Посылки из российских интернет-магазинов дойдут в Челябинск за день
Шестерых детей вытащили из горящего дома проходившие мимо подростки в Челябинской области
Пенсионерка обменяла на «фантики» 220 тыс. рублей у ходивших по домам «соцработников»
Челябинцы поспорили о будущем Никитинских рядов
Управляющая компания из Челябинской области присвоила 65 млн рублей, собранных за коммуналку
Призывник покончил с собой из-за вранья врача-психиатра в Челябинской области