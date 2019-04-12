2019-04-12T07:31:23+03:00
Экономика

Челябинвестбанк поддержал чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинвестбанк традиционно поддержал инициативу ООО ТД «СантехУрал» и БФ «Мечта» в проведении Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Лучший сантехник. Кубок России». Банк выступил партнером специальной номинации — конкурса детского рисунка «Умный город Сантехмена».

Дети от 6 до 14 лет прислали 200 рисунков со всех уголков нашей страны, и получилась целая галерея ярких, фантастических работ. Награждение юных художников состоялось в праздничной атмосфере финала чемпионата 11 апреля 2019 г. на площадке Дворца пионеров и школьников. Вручая призы, начальник управления маркетинга и продаж ПАО «Челябинвестбанк» Ирина Гриднева отметила, что участие ребятишек во взрослом чемпионате делает его более красочным, эмоциональным и волнительным. За лучшие рисунки юные дарования получили модный электросамокат, мощные беспроводные наушники, экшн-камеру и 3D-ручку для дальнейшего творчества.

Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проводится в целях повышения престижа рабочих профессий и для привлечения молодых специалистов в производственную сферу ЖКХ. Творческая инициатива организаторов поддерживается Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, Правительством Челябинской области, Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. Челябинвестбанк стал партнером конкурса как активный участник рынка и делового сообщества Челябинской области, всеми силами поддерживающий экономику и заинтересованный в ее развитии.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осторожно, кипяток! В Челябинске из кранов может политься очень горячая вода
Садовые автобусы в Челябинске запускают 1 мая
В Челябинске участники «Тотального диктанта» наполнят «коробки храбрости»
Жители Магнитогорска жалуются на бардак в центре города
«Насыщенный железом»: в Челябинской области продают хлеб с гвоздями
«Приезжай и убей его!»: ученики миасской гимназии рассказали о девочке, чей папа избил второклассника
Жители Челябинской области не могут вернуть деньги за отмененный концерт Крида
Жители Челябинской области не поняли парня, который на улице раздавал девушкам розы
Бомжи зарезали и съели дворовую собаку в Челябинской области
Попытка кражи велосипеда у ТРК «Родник» закончилась потасовкой
Еще один мини-рынок из нелегальных киосков снесли в Челябинске
Посылки из российских интернет-магазинов дойдут в Челябинск за день
Шестерых детей вытащили из горящего дома проходившие мимо подростки в Челябинской области
Пенсионерка обменяла на «фантики» 220 тыс. рублей у ходивших по домам «соцработников»
Челябинцы поспорили о будущем Никитинских рядов
Управляющая компания из Челябинской области присвоила 65 млн рублей, собранных за коммуналку
Призывник покончил с собой из-за вранья врача-психиатра в Челябинской области