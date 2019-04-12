Челябинвестбанк поддержал чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России»

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-12T07:31:23+03:00

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Челябинвестбанк традиционно поддержал инициативу ООО ТД «СантехУрал» и БФ «Мечта» в проведении Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Лучший сантехник. Кубок России». Банк выступил партнером специальной номинации — конкурса детского рисунка «Умный город Сантехмена».

Дети от 6 до 14 лет прислали 200 рисунков со всех уголков нашей страны, и получилась целая галерея ярких, фантастических работ. Награждение юных художников состоялось в праздничной атмосфере финала чемпионата 11 апреля 2019 г. на площадке Дворца пионеров и школьников. Вручая призы, начальник управления маркетинга и продаж ПАО «Челябинвестбанк» Ирина Гриднева отметила, что участие ребятишек во взрослом чемпионате делает его более красочным, эмоциональным и волнительным. За лучшие рисунки юные дарования получили модный электросамокат, мощные беспроводные наушники, экшн-камеру и 3D-ручку для дальнейшего творчества.

Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проводится в целях повышения престижа рабочих профессий и для привлечения молодых специалистов в производственную сферу ЖКХ. Творческая инициатива организаторов поддерживается Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, Правительством Челябинской области, Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. Челябинвестбанк стал партнером конкурса как активный участник рынка и делового сообщества Челябинской области, всеми силами поддерживающий экономику и заинтересованный в ее развитии.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU