Осторожно, кипяток! В Челябинске из кранов может политься очень горячая вода
С 16 апреля, в течение трех дней, теплосетевая компания «УСТЭК — Челябинск» будет проводить температурные испытания. В эти дни из кранов в квартирах челябинцев может пойти очень горячая вода.
16 апреля в испытания входит контур теплоснабжения Северо-западной котельной (Калининский, Курчатовский районы);
18 апреля — контур теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-4 (Калининский, Центральный районы);
23 апреля — контур теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Калининский, Ленинский, Центральный районы).
— В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры — включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно донесите информацию о мерах безопасности до детей, соблюдайте правила безопасности, — сообщают в администрации.
При обнаружении поврежденных трубопроводов горожан просят обращаться в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам: 246−72−72, 246−72−73 или в колл-центр: 246−40−00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU