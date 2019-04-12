Осторожно, кипяток! В Челябинске из кранов может политься очень горячая вода

СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-12T07:36:15+03:00

Их кранов в квартирах челябинцев может пойти кипяток! Будьте осторожны! Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 16 апреля, в течение трех дней, теплосетевая компания «УСТЭК — Челябинск» будет проводить температурные испытания. В эти дни из кранов в квартирах челябинцев может пойти очень горячая вода.

16 апреля в испытания входит контур теплоснабжения Северо-западной котельной (Калининский, Курчатовский районы);

18 апреля — контур теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-4 (Калининский, Центральный районы);

23 апреля — контур теплоснабжения Челябинской ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Калининский, Ленинский, Центральный районы).

— В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры — включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно донесите информацию о мерах безопасности до детей, соблюдайте правила безопасности, — сообщают в администрации.

При обнаружении поврежденных трубопроводов горожан просят обращаться в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефонам: 246−72−72, 246−72−73 или в колл-центр: 246−40−00.

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ИСТОЧНИК KP.RU