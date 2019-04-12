Двухлетний сын сдал папу судебным приставам в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-12T11:31:56+03:00

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Житель Коркино Алексей К. уже несколько лет не выплачивает алименты на троих детей от первого брака. Приставам пришлось назначить мужчине обязательные работы. Но и на них отец не пошел. Тогда суд постановил арестовать должника на несколько суток.

На днях судебные приставы решили лично приехать по месту жительства должника. Дверь открыла вторая супруга. Женщина сообщила, что любимого дома нет. Однако приставы решили убедиться в этом лично. Они прошли в комнату, где играл двухлетний ребенок. Он-то и рассказал, что папа спрятался у стены за кроватью.

— Сначала мальчик что-то лепетал, а затем стал настойчиво тянуть пристава за руку. Думая, что малыш хочет показать свои игрушки, пристав пошел за ребенком, а тот привел его к 35-летнему папе. Горе-отца доставили в суд и отправили под арест на семь суток, — замечают в пресс-службе.

Своей первой жене К. должен более миллиона рублей. Если после освобождения он не приступит к отработке, ему грозит новое административное преследование — реальное лишение свободы сроком до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU