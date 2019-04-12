2019-04-12T12:00:08+03:00
Общество

Не космос. В Челябинске на улицах, названных в честь покорителей Вселенной, находится очень дешевое жилье

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Ольга АНТОНОВА
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Цены жилье на "космических" улицах Челябинска совсем не космические. Фото: Татьяна КОРКИНА.Цены жилье на "космических" улицах Челябинска совсем не космические. Фото: Татьяна КОРКИНА.
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Накануне Дня космонавтики аналитики портала N1.RU подсчитали, сколько стоит квадратный метр жилья на челябинских улицах, носящих имена связанных с покорением безвоздушного пространства. Это — улицы Гагарина и Космонавтов.

Выяснилось, что средняя стоимость «квадрата» на этих улицах на 7,8 % ниже, чем средняя стоимость в целом по городу — 38 тыс. руб.

А цена квартиры — на 22% ниже, чем продают в среднем по городу — 1,7 млн руб.

Сейчас средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья Челябинска— 2,2 млн руб., стоимость квадратного метра — около 41 тыс. руб. С точки зрения инвестиций, вкладываться в такую дешевизну глупо. А нетребовательному покупателю такая ситуация в радость.

— В выборку попали улицы с жильем в двух разных ценовых сегментах. На ул. Гагарина находится преимущественно «вторичка», а на ул. Космонавтов — недорогие новостройки, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринева. — Стоимость «квадрата» на Космонавтов — около 38 тыс. руб., а на Гагарина —1 кв. м можно купить примерно за 27 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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