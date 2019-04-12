2019-04-12T13:17:56+03:00
Общество

Коллекторов наказали за телефонную атаку на челябинский ресторан

Микрокредитная организация пыталась выбить долги одного из работников
Лидия ПЕСКОВА
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На телефоны ресторана обрушился шквал звонков с шести номеров.На телефоны ресторана обрушился шквал звонков с шести номеров.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Микрокредитную организацию «Крылья» оштрафовали за телефонную атаку на челябинский ресторанчик. Поводом для атаки стали долги по кредиту одного из работников ресторана, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

На телефоны заведения обрушился шквал звонков с шести номеров. Звонившие представлялись сотрудникам МКК «Крылья» и требовали возврата долга. Судя по записям разговоров, коллекторы употребляли ненормативную лексику в адрес заемщика и компании в целом. С каждого номера за день поступало по 10-15 звонков.

Сам должник перестал выходить на работу на второй день от начала звонков. Но коллекторов это не остановило, они продолжали обрывать телефоны..

— На запрос приставов в ММК подтвердили, что сотрудники организации «слили» сведения по долгам руководителю ресторана. А это является грубейшим нарушением закона, так как раскрытие сведений о должнике и задолженности неограниченному кругу лиц, в том числе и по месту работы, не допускается, — заявили в пресс-службе.

Суд назначил компании административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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