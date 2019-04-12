Коллекторов наказали за телефонную атаку на челябинский ресторан
Микрокредитную организацию «Крылья» оштрафовали за телефонную атаку на челябинский ресторанчик. Поводом для атаки стали долги по кредиту одного из работников ресторана, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.
На телефоны заведения обрушился шквал звонков с шести номеров. Звонившие представлялись сотрудникам МКК «Крылья» и требовали возврата долга. Судя по записям разговоров, коллекторы употребляли ненормативную лексику в адрес заемщика и компании в целом. С каждого номера за день поступало по 10-15 звонков.
Сам должник перестал выходить на работу на второй день от начала звонков. Но коллекторов это не остановило, они продолжали обрывать телефоны..
— На запрос приставов в ММК подтвердили, что сотрудники организации «слили» сведения по долгам руководителю ресторана. А это является грубейшим нарушением закона, так как раскрытие сведений о должнике и задолженности неограниченному кругу лиц, в том числе и по месту работы, не допускается, — заявили в пресс-службе.
Суд назначил компании административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU