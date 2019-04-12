Власти Челябинска дали ответ по поводу ремонта дороги в Парковом, где была лужа с открытым люком
Гигантская лужа между домами 25 и 29 по Краснопольскому проспекту прославилась на весь город тем, что в ней застревали легковые и даже грузовые автомобили. Самое опасное — в луже был открытый люк. Сколько водителей пробили здесь колеса!
В начале месяца воду из лужи откачали, люк закрыли. Дорогу засыпали щебенкой. Но жители считают, что проблема не решена. Вода так и будет собираться здесь. Нужно доводить дело до конца, асфальтировать дорогу.
Корреспондент «Комсомолки» отправила запросы в администрацию города и района с просьбой объяснить, когда на этом участке дороги все-таки наведут порядок. Чиновники ответили тоже, что и жителям — на сегодняшний день Краснопольский проспект находится в стадии незавершенного строительства.
— Планом мероприятий программы «Развитие улично-дорожной сети города Челябинска» предусмотрено строительство второй очереди Краснопольского проспекта — от улицы Молодогвардейцев до Бейвеля, от Бейвеля до черты города. Оно предполагает обустройство второй проезжей части — три полосы для движения транспорта, — рассказали в администрации Курчатовского района со ссылкой на Управление дорожного хозяйства администрации города.
Пока не завершатся основные дорожно-строительные работы, дорогу между домами 25 и 29 никто делать не будет. Также не будут обустраивать придорожные газоны, асфальтировать тротуары.
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ИСТОЧНИК KP.RU