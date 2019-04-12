Семилетний парнишка поломал ноги и порвал печень, упав с заброшенного здания в Челябинской области
Семилетний мальчишка получил тяжелые травмы после падения с заброшенного здания на территории бывшей воинской части в поселке Локомотивный, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
— По предварительной информации, ребенок находился на территории со сверстниками. После падения со здания он доставлен в лечебное учреждение с переломами ног и разрывом печени, — говорят в Следственном комитете.
Проводится доследственная проверка. Историю взял под личный контроль руководитель следственного управления.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие ищет должностных лиц, в чьи обязанности входит организация режима охраны объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU