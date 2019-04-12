2019-04-12T14:31:45+03:00
Общество

Семилетний парнишка поломал ноги и порвал печень, упав с заброшенного здания в Челябинской области

Виновных ищет Следственный комитет
Лидия ПЕСКОВА
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Мальчишка попал в больницу с серьезными травмами.Мальчишка попал в больницу с серьезными травмами.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Семилетний мальчишка получил тяжелые травмы после падения с заброшенного здания на территории бывшей воинской части в поселке Локомотивный, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

— По предварительной информации, ребенок находился на территории со сверстниками. После падения со здания он доставлен в лечебное учреждение с переломами ног и разрывом печени, — говорят в Следственном комитете.

Проводится доследственная проверка. Историю взял под личный контроль руководитель следственного управления.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие ищет должностных лиц, в чьи обязанности входит организация режима охраны объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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