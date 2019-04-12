2019-04-12T18:07:45+03:00
Общество

Предосторожности ради. В Озерске эвакуировали из школы детей

Ученики и педагоги пожаловались на запах газа
Ольга АНТОНОВА
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К школе примчались экипажи экстренных служб. Фото: Евгений Щербаков vc.comК школе примчались экипажи экстренных служб. Фото: Евгений Щербаков vc.com
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Раньше обычного закончился учебный день в пятницу, 12 апреля, в школе №29 г. Озерска, что в Челябинской области. О происшествии сообщил глава города Евгений Щербаков на своей странице ВКонтакте.

— Срочно выехал в школу N 29, где педагоги и дети пожаловались на запах газа. Сейчас выясняем причины. В самой школе газового оборудования нет. Как доложил мне дежурный мастер «Озерскгаз» и специалисты соответствующих служб, никаких утечек на газопроводе в районе, в колодцах и трубах не обнаружено. Поиск причин продолжается. Детей из школы эвакуировали, родители предупреждены. Часть детей уже забирают домой, часть будут пока размещены в ДДМ.

Скорее всего, пишет глава города, причина запаха — кровельные работы на соседнем доме по ул. Музрукова, 36:

— Использовали газовую горелку для разогрева битума. Работы остановлены. Но продолжаются поиски и других возможных причин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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