В Челябинске продлили маршрут троллейбуса № 19

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-12T18:32:37+03:00

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В субботу, 13 апреля, для удобства садоводов троллейбус № 19 изменит маршрут. Он будет следовать до ТЭЦ-3. При этом, при движении от ЦПКиО им. Гагарина девятнадцатый будет заезжать в поселок Первоозерный. Там ранее располагался конечный пункт.

В пресс-службе «ЧелябГЭТ» читателям «Комсомольской правды»напомнили, что стоимость проезда в троллейбусах за наличный расчет составляет 20 рублей. Действует Единый пересадочный билет на 60 и 90 минут.

А автобусные садовые маршруты в Челябинске начинают сезон 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU