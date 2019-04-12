В Челябинске продлили маршрут троллейбуса № 19
В субботу, 13 апреля, для удобства садоводов троллейбус № 19 изменит маршрут. Он будет следовать до ТЭЦ-3. При этом, при движении от ЦПКиО им. Гагарина девятнадцатый будет заезжать в поселок Первоозерный. Там ранее располагался конечный пункт.
В пресс-службе «ЧелябГЭТ» читателям «Комсомольской правды»напомнили, что стоимость проезда в троллейбусах за наличный расчет составляет 20 рублей. Действует Единый пересадочный билет на 60 и 90 минут.
А автобусные садовые маршруты в Челябинске начинают сезон 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU