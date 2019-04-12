2019-04-12T19:01:59+03:00
Общество

Ашу завалило пылью

Экологическую катастрофу устроили коммунальщики
Ольга АНТОНОВА
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Безумную акцию пропыления устроили в Аше коммунальщики. Фото: "Гражданский патруль", Аша.Безумную акцию пропыления устроили в Аше коммунальщики. Фото: "Гражданский патруль", Аша.
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В пятницу, 12 апреля, жители Аши подумали: случилась техногенная катастрофа! Город накрыли плотные грязные облака. Весеннее солнце скрылось в пыли. Ашинцы плотно закрывали форточки, уводили с улиц детей.

Оказалось, сухую грязь в воздух подняли ветродуями коммунальщики. Кому-то пришло в голову именно так навести чистоту. Не промыть улицы и дворы из поливальных машин, а разогнать ошметки и мелкую, как пудра, пыль, грязную палую листву по углам и закоулкам. Авось, пронесет!

— Дышать пылью невозможно. Бригада работает без защитных масок, не обращает внимания на прохожих, — рассказывает представитель организации «Гражданский патруль» в Аше Валерий Кочергин.

Весенние грязевые облака — бич российских городов. Высокая концентрация пыли в городе — показатель лени дворников, некомпетентности руководителей коммунальных структур и безграмотного обустройства городской среды. Но чтобы вредоносные для здоровья облака создавались коммунальными службами — это нонсенс.

Кстати, по факту нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства правозащитники направили обращение в администрацию Ашинского района с требованием вычистить улицы безвредным способом.

Хватит глупостями заниматься, чиновники! Вымойте города в Челябинской области!

Вымыть улицы и дворы из поливальных машин ума не хватило. Фото: "Гражданский патруль", Аша.

Вымыть улицы и дворы из поливальных машин ума не хватило. Фото: "Гражданский патруль", Аша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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