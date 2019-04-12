Ашу завалило пылью

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-12T19:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 апреля, жители Аши подумали: случилась техногенная катастрофа! Город накрыли плотные грязные облака. Весеннее солнце скрылось в пыли. Ашинцы плотно закрывали форточки, уводили с улиц детей.

Оказалось, сухую грязь в воздух подняли ветродуями коммунальщики. Кому-то пришло в голову именно так навести чистоту. Не промыть улицы и дворы из поливальных машин, а разогнать ошметки и мелкую, как пудра, пыль, грязную палую листву по углам и закоулкам. Авось, пронесет!

— Дышать пылью невозможно. Бригада работает без защитных масок, не обращает внимания на прохожих, — рассказывает представитель организации «Гражданский патруль» в Аше Валерий Кочергин.

Весенние грязевые облака — бич российских городов. Высокая концентрация пыли в городе — показатель лени дворников, некомпетентности руководителей коммунальных структур и безграмотного обустройства городской среды. Но чтобы вредоносные для здоровья облака создавались коммунальными службами — это нонсенс.

Кстати, по факту нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства правозащитники направили обращение в администрацию Ашинского района с требованием вычистить улицы безвредным способом.

Хватит глупостями заниматься, чиновники! Вымойте города в Челябинской области!

Вымыть улицы и дворы из поливальных машин ума не хватило. Фото: "Гражданский патруль", Аша.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU