2019-04-12T19:22:14+03:00
Общество

Кибернож против рака. Николай Цуканов и Алексей Текслер посетили Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

В Челябинске расположен один из ведущих медицинских центров в стране
Ольга АНТОНОВА
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Николай Цуканов и Алексей Текслер осмотрели отделения областного Центра онкологии и ядерной медицины. Фото: pravmin74.ruНиколай Цуканов и Алексей Текслер осмотрели отделения областного Центра онкологии и ядерной медицины. Фото: pravmin74.ru
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В пятницу, 12 апреля, полпред президента в УрФО Николай Цуканов и врио губернатора Алексей Текслер посетили областной Центр онкологии и ядерной медицины.

Мобилизоваться на ранее выявление онкозаболеваний и снизить смертность — такие задачи поставил перед региональными властями президент Владимир Путин. Показатели заложены в нацпроекте «Здравоохранение». Один из ключевых этапов — организация сети центров амбулаторной онкопомощи в 85 регионах. В списке и наш Центр.

Челябинский онкоцентр гордится уникальным оборудованием для диагностики и лечения пациентов. Цуканов и Текслер побывали в Центре позитронной эмиссионной томографии. Аппаратура позволяет изучить и весь организм пациента, и отдельные органы и системы, выявить патологию за одно обследование.

В радиотерапевтическом отделении установлена система «Кибернож» — таких в стране всего девять. Это высокоточный аппарат для дистанционной прицельной лучевой терапии. Кибернож облучает опухоль с максимальным сбережением здоровых органов, что важно, например, при лечении опухолей головного мозга. С мая 2011 года с помощью аппарата пролечили 1634 человека. 71 из них — в нынешнем году.

Осмотрели Цуканов и Текслер отделение радионуклидной терапии. Таких отделений в России всего десять. В Челябинске в год отделение принимает более 500 пациентов, в основном, жителей региона.

Алексей Текслер поговорил с пациентами Центра. Фото: pravmin74.ru

Алексей Текслер поговорил с пациентами Центра. Фото: pravmin74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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