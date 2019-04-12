В Челябинской области появится 16 межрайонных онкоцентров

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-12T19:44:26+03:00

Врио губернатора Алексей Текслер напомнил, как важно создать в больницах и поликлиниках атмосферу бережного и чуткого отношение к онкопациентам. Фото: pravmin74.ru

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В пятницу, 12 апреля, в Челябинске состоялось совещание под председательством полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Цуканова, посвященное реализации федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями». Представители всех регионов УрФО, обсудили проблемы и перспективы развития технологий ядерной медицины.

Смертность от онкологии в УрФО на втором месте после болезней кровообращения. Вместе с врио губернатора Алексеем Текслером Николай Цуканов ознакомился с работой Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, где сформирована целостная система оказания медицинской помощи больным.

Врио главы региона Алексей Текслер подчеркнул, как важно обеспечить в больницах и поликлиниках бережное, чуткое, трепетное отношение к людям, у которых диагностировано онкозаболевание. Ведь и они сами, и их близкие очень эмоционально воспринимают информацию о диагнозе.

— В нашем регионе серьезный уровень онкозаболеваний. В то же время сложилась хорошая школа по лечению. Но требуется выстроить систему — ранняя диагностика, определение тактики лечения, само лечение и учет, и обязательный последующий мониторинг состояния пациента. Будем уделять особое внимание этому вопросу. Создадим районные центры, куда можно будет обратиться пациенту и получить услугу по принципу «одного окна» — в течение нескольких недель получить верификацию возможного диагноза.

В Челябинской области по федеральной программе в течение четырех лет появятся 16 межрайонных амбулаторных онкоцентров. Шесть центров — на базе больниц в Челябинске, два — в Магнитогорске, по одному — в Миассе, Златоусте, Аше, Троицке, Озерске, Копейске, Кыштыме и Варне.

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ИСТОЧНИК KP.RU