В Челябинск снова идут холода со снегом

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-13T09:51:07+03:00

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Несколько практически летних дней подарила погода жителям Челябинска. Солнце, температура воздуха около +20 градусов Цельсия… Горожане разделись до футболок. Многие окончательно убрали в шкаф теплые куртки. Но не тут-то было! Нас снова ждет похолодание и даже снегопад.

Уже сегодня, 13 апреля, не стоит ждать вчерашних температур. Максимум +13 градусов Цельсия. А завтра резко похолодает: -4 — +2 градуса Цельсия. Синоптики обещают дождь и снег. Порывы ветра до 14 метров в секунду.

В понедельник ночная температура опустится до -9. Всю следующую неделю столбик термометра не поднимется выше +6 градусов Цельсия. И только с 22 апреля начнет теплеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU