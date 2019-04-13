2019-04-13T11:45:11+03:00
Общество

Челябинские депутаты Госдумы отчитались о доходах. Кто купил квартиру в Швейцарии, а кто — целый поселок

Сколько заработали в 2018 году слуги народа
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Сколько зарабатывают депутаты, теперь известно всем.Сколько зарабатывают депутаты, теперь известно всем.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области в 2018 году оказался Валерий Гартунг. Он заработал за год более 28 млн руб.

Круче только его супруга Марина Гартунг, совладелица ЧКПЗ. Ее годовой доход — 127 млн руб. Среди имущества — квартира в Швейцарии площадью 190 квадратных метров и поскромнее квартирка на Кипре.

Отличилась супруга еще одного чиновника. Жена экс-мэра Магнитогорска Виталия Бахметьева имеет почти 80 земельных участков, целый поселок из 30 домов и доход в 67,5 млн руб. в год.

Подробности читайте в материале «Иномарки, коттеджи, земли»: сколько зарабатывают и чем владеют слуги народа от Челябинской области».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске арестовали водителя, который устроил ДТП с пострадавшим и сбежал
Большинство онкобольных в Челябинской области лечат дешевыми таблетками
В Челябинске не чистят «нано-урны». Контракт расторгнут
В Челябинск снова идут холода со снегом
В Челябинской области появится 16 межрайонных онкоцентров
Кибернож против рака. Николай Цуканов и Алексей Текслер посетили Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины
Ашу завалило пылью
В Челябинске продлили маршрут троллейбуса № 19
Предосторожности ради. В Озерске эвакуировали из школы детей
Семилетний парнишка поломал ноги и порвал печень, упав с заброшенного здания в Челябинской области
Власти Челябинска дали ответ по поводу ремонта дороги в Парковом, где была лужа с открытым люком
Коллекторов наказали за телефонную атаку на челябинский ресторан