Челябинские депутаты Госдумы отчитались о доходах. Кто купил квартиру в Швейцарии, а кто — целый поселок
Самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области в 2018 году оказался Валерий Гартунг. Он заработал за год более 28 млн руб.
Круче только его супруга Марина Гартунг, совладелица ЧКПЗ. Ее годовой доход — 127 млн руб. Среди имущества — квартира в Швейцарии площадью 190 квадратных метров и поскромнее квартирка на Кипре.
Отличилась супруга еще одного чиновника. Жена экс-мэра Магнитогорска Виталия Бахметьева имеет почти 80 земельных участков, целый поселок из 30 домов и доход в 67,5 млн руб. в год.
Подробности читайте в материале «Иномарки, коттеджи, земли»: сколько зарабатывают и чем владеют слуги народа от Челябинской области».
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ИСТОЧНИК KP.RU