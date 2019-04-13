Челябинские депутаты Госдумы отчитались о доходах. Кто купил квартиру в Швейцарии, а кто — целый поселок

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-13T11:45:11+03:00

Сколько зарабатывают депутаты, теперь известно всем. Фото: Татьяна Коркина

Сколько заработали в 2018 году слуги народа

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Самым богатым депутатом Госдумы от Челябинской области в 2018 году оказался Валерий Гартунг. Он заработал за год более 28 млн руб.

Круче только его супруга Марина Гартунг, совладелица ЧКПЗ. Ее годовой доход — 127 млн руб. Среди имущества — квартира в Швейцарии площадью 190 квадратных метров и поскромнее квартирка на Кипре.

Отличилась супруга еще одного чиновника. Жена экс-мэра Магнитогорска Виталия Бахметьева имеет почти 80 земельных участков, целый поселок из 30 домов и доход в 67,5 млн руб. в год.

Подробности читайте в материале «Иномарки, коттеджи, земли»: сколько зарабатывают и чем владеют слуги народа от Челябинской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU