В Челябинске не чистят «нано-урны». Контракт расторгнут

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-13T11:55:03+03:00

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Эксперимент с, так называемыми в народе, «нано-урнами» сразу не задался. Сначала их раскритиковали жители. Мол, выглядят ужасно. Не понравились они и челябинскому урбанисту. А вандалы быстро поломали десятки новых урн. Но Администрация Советского района, поставившая их. Решила идти до конца. Все-таки идея благая — сделать район чище.

Но вот снова на этом пути выросла преграда. Оказалось, что предприниматель, с которым был заключен контракт на обслуживание 400 урн, не выполнял свою работу. А ведь ему обещали полмиллиона рублей.

— В Челябинское УФАС России поступило обращение Администрации Советского района Челябинска о включении в Реестр недобросовестных поставщиков индивидуального предпринимателя. В связи с неисполнением контракта Администрация приняла решение об одностороннем отказе от его исполнения, — сообщили в антимонопольной службе.

Рассмотрение обращения пройдет 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU