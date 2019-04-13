2019-04-13T11:55:03+03:00
Общество

В Челябинске не чистят «нано-урны». Контракт расторгнут

Администрация Советского района попросила УФАС внести предпринимателя в черный список
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Нано-урнам не везет. Фото: Алексей Толстолуцких.Нано-урнам не везет. Фото: Алексей Толстолуцких.
Изменить размер текста:

Эксперимент с, так называемыми в народе, «нано-урнами» сразу не задался. Сначала их раскритиковали жители. Мол, выглядят ужасно. Не понравились они и челябинскому урбанисту. А вандалы быстро поломали десятки новых урн. Но Администрация Советского района, поставившая их. Решила идти до конца. Все-таки идея благая — сделать район чище.

Но вот снова на этом пути выросла преграда. Оказалось, что предприниматель, с которым был заключен контракт на обслуживание 400 урн, не выполнял свою работу. А ведь ему обещали полмиллиона рублей.

— В Челябинское УФАС России поступило обращение Администрации Советского района Челябинска о включении в Реестр недобросовестных поставщиков индивидуального предпринимателя. В связи с неисполнением контракта Администрация приняла решение об одностороннем отказе от его исполнения, — сообщили в антимонопольной службе.

Рассмотрение обращения пройдет 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске арестовали водителя, который устроил ДТП с пострадавшим и сбежал
Большинство онкобольных в Челябинской области лечат дешевыми таблетками
Челябинские депутаты Госдумы отчитались о доходах. Кто купил квартиру в Швейцарии, а кто — целый поселок
В Челябинск снова идут холода со снегом
В Челябинской области появится 16 межрайонных онкоцентров
Кибернож против рака. Николай Цуканов и Алексей Текслер посетили Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины
Ашу завалило пылью
В Челябинске продлили маршрут троллейбуса № 19
Предосторожности ради. В Озерске эвакуировали из школы детей
Семилетний парнишка поломал ноги и порвал печень, упав с заброшенного здания в Челябинской области
Власти Челябинска дали ответ по поводу ремонта дороги в Парковом, где была лужа с открытым люком
Коллекторов наказали за телефонную атаку на челябинский ресторан