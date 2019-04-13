В Челябинске арестовали водителя, который устроил ДТП с пострадавшим и сбежал

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-13T12:34:54+03:00

У него даже нет водительских прав

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В Челябинске на ул. 50 лет ВЛКСМ «Лада — Приора» въехала в остановившийся перед ней Renault. В иномарке пострадала 35-летняя женщина. А виновник аварии просто уехал.

Сотрудники ГИБДД тут же бросились на его поиски и в скором времени задержали нарушителя.

Сбежавшим автомобилистом оказался 30-летний мужчина без прав на управление транспортным средством. Поэтому на него завели сразу два административных дела: за оставление места ДТП и за вождение без прав.

Нарушителя отправили на пять суток в спецприемник. Рассмотрение дела продолжается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU