В Челябинске арестовали водителя, который устроил ДТП с пострадавшим и сбежал
В Челябинске на ул. 50 лет ВЛКСМ «Лада — Приора» въехала в остановившийся перед ней Renault. В иномарке пострадала 35-летняя женщина. А виновник аварии просто уехал.
Сотрудники ГИБДД тут же бросились на его поиски и в скором времени задержали нарушителя.
Сбежавшим автомобилистом оказался 30-летний мужчина без прав на управление транспортным средством. Поэтому на него завели сразу два административных дела: за оставление места ДТП и за вождение без прав.
Нарушителя отправили на пять суток в спецприемник. Рассмотрение дела продолжается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU