В Челябинской области школьник потерял телефон и покончил с собой

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-13T15:04:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 апреля, поздно вечером в селе Агаповка Челябинской области нашли мертвым школьника. Основная версия: самоубийство.

Мальчишка учился в пятом классе, ему было 12 лет. Жил с матерью и отчимом. Семья благополучная. Что же произошло? Пока достоверно неизвестно. Но накануне подросток потерял дорогой телефон. Возможно, из-за этого, или из-за ссоры с родителями он и решил свести счеты с жизнью.

Следственный комитет и сотрудники МВД побывали на месте происшествия. Обстоятельства трагедии выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU