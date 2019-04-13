В Челябинской области школьник потерял телефон и покончил с собой
Вчера, 12 апреля, поздно вечером в селе Агаповка Челябинской области нашли мертвым школьника. Основная версия: самоубийство.
Мальчишка учился в пятом классе, ему было 12 лет. Жил с матерью и отчимом. Семья благополучная. Что же произошло? Пока достоверно неизвестно. Но накануне подросток потерял дорогой телефон. Возможно, из-за этого, или из-за ссоры с родителями он и решил свести счеты с жизнью.
Следственный комитет и сотрудники МВД побывали на месте происшествия. Обстоятельства трагедии выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU