2019-04-13T15:04:22+03:00
Происшествия

В Челябинской области школьник потерял телефон и покончил с собой

Мальчишке было 12 лет
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Мальчик потерял дорогой телефон. Фото: Архив КПМальчик потерял дорогой телефон. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Вчера, 12 апреля, поздно вечером в селе Агаповка Челябинской области нашли мертвым школьника. Основная версия: самоубийство.

Мальчишка учился в пятом классе, ему было 12 лет. Жил с матерью и отчимом. Семья благополучная. Что же произошло? Пока достоверно неизвестно. Но накануне подросток потерял дорогой телефон. Возможно, из-за этого, или из-за ссоры с родителями он и решил свести счеты с жизнью.

Следственный комитет и сотрудники МВД побывали на месте происшествия. Обстоятельства трагедии выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Толкнул какой-то дядя»: семилетний мальчик скончался после падения в костер в Челябинской области
В Челябинске арестовали водителя, который устроил ДТП с пострадавшим и сбежал
Большинство онкобольных в Челябинской области лечат дешевыми таблетками
В Челябинске не чистят «нано-урны». Контракт расторгнут
Челябинские депутаты Госдумы отчитались о доходах. Кто купил квартиру в Швейцарии, а кто — целый поселок
В Челябинск снова идут холода со снегом
В Челябинской области появится 16 межрайонных онкоцентров
Кибернож против рака. Николай Цуканов и Алексей Текслер посетили Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины
Ашу завалило пылью
В Челябинске продлили маршрут троллейбуса № 19
Предосторожности ради. В Озерске эвакуировали из школы детей
Семилетний парнишка поломал ноги и порвал печень, упав с заброшенного здания в Челябинской области
Власти Челябинска дали ответ по поводу ремонта дороги в Парковом, где была лужа с открытым люком
Коллекторов наказали за телефонную атаку на челябинский ресторан