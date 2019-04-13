2019-04-13T15:41:35+03:00
Происшествия

«Толкнул какой-то дядя»: семилетний мальчик скончался после падения в костер в Челябинской области

Что было на самом деле, выясняет Следственный комитет
Ирина КАРЕЛИНА
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Мальчик упал в костреМальчик упал в костреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Страшная трагедия произошла вчера, 12 апреля, в городе Троицке Челябинской области. Семилетний мальчик упал в костер и получил ожоги 70% тела, в том числе дыхательных путей. Его увезли в реанимацию. Но помочь уже не смогли. Ребенок впал в кому, а сегодня умер. Из родственников у мальчика — только мать. Во время трагедии она была на работе.

— Ребенку помогали соседи. Единственное, что он сказал: его толкнул в костер дядя с длинными белыми волосами, — написали знакомые семьи в группе «Подслушано Троицк».

Они собирают деньги на похороны мальчика.

В случившемся разбирается следственный комитет. По предварительной информации, первоклассники играли с огнем. Они жгли мусор и прыгали через костер. Действительно ли кто-то толкнул мальчика, или он сам попал в огонь, пока не известно. По одной из версий Следственного комитета, взорвался газовый баллончик, с помощью которого дети поджигали мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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