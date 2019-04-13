2019-04-13T19:36:33+03:00
Происшествия

Задержали жительницу Челябинска, которая сообщила о минировании торгового комплекса

Таким звонком она взбудоражила полицию в 4 часа утра
Ирина КАРЕЛИНА
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Странный звонок поступил от 32-летней челябинки. Фото из архива КП.Странный звонок поступил от 32-летней челябинки. Фото из архива КП.
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Вчера, 12 апреля, в 4 часа утра жительница Челябинска позвонила в полицию и сказала, что в Торгово-развлекательном комплексе «Алмаз» находится подозрительный предмет. Представиться дама не захотела.

Тут же территорию ТРК оцепили. Полиция обыскала все здание. Но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Зато саму женщину быстро нашли. Это жительница Челябинска. Ей 32 года. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

Что грозит лжеминеру

За «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ) предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс руб. Или ограничение свободы на срок до трех лет. Или два — три года принудительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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