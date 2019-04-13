Алексей Текслер побывал на стройке кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:55 2019-04-13T19:57:14+03:00

О будущем храме ему рассказал митрополит Григорий

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Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков выложил на своей странице в Instagram фото визита ВРИО губернатора на территорию будущего храма.

— Наш строящийся кафедральный собор посетил Алексей Леонидович Текслер, — подписал он снимок.

— У меня дух захватило... как-то по-домашнему, — прокомментировала подписчица прошедшую встречу.

Первая встреча митрополита Челябинского и Миасского Григория и исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялась сегодня, 13 апреля.

Масштабная стройка собора Рождества Христова на Северо-зпаде Челябинска завершена уже примерно на 70%. Напомним, это будет один из самых крупных храмовых комплексов в России.

Таким будет главный собор Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU