На пожаре в центре Челябинска серьезно пострадала женщина
Днем 13 апреля в пятиэтажке на Евтеева в Челябинске загорелась квартира на последнем этаже. Через несколько минут во дворе появился первый пожарный рассчет. Но оперативно начать тушение он не смог: двор был уставлен машинами жильцов и габаритная спецтехника не могла проехать.
— Приезжали две машины скорой помощи, похоже, есть пострадавшие. Зрелище очень страшное,весь двор был окутан едкий белым дымом, — рассказала в соцсетях очевидец ЧП Дарья Серова.
В ГУ МЧС по Челябинской области уточняют, что из дома эвакуировали 20 человек. Одной из женщин понадобилась помощь врачей: она надышалась продуктами горения и была госпитализирована в больницу. Спецкомиссия установит причину пожара.
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Пожар на Евтеева.
ИСТОЧНИК KP.RU