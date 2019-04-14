Лихач устроил гонки с полицией по ночному Челябинску и влетел в дерево

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-14T10:57:25+03:00

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В ночь с 13 на 14 апреля жители Челябинска видели иномарку, которая уезжала от экипажа ДПС с включенными спецсигналами. Kia Rio гоняла по Северо-Западу и свернула в сторону улицы Куйбышева. В районе перекрестка с Красного Урала водитель потерял управление и машина влетела в дерево.

— Водителя и пассажирку достали из машины с подозрением на алкогольное опьянение. Машина очень сильно пострадала. Сработали передние подушки безопасности, реанимация тут же приехала, но медпомощь не понадобилась, — сообщил очевидец Андрей Пьянков.

— Этой же ночью на Братьев Кашириных, 102 сразу пять экипажей еще одного лихача гнали. Беспокойный город, — комментируют пользователи Сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU