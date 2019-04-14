2019-04-14T11:25:50+03:00
Общество

В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн

Неравнодушная пенсионерка — знаменитость одного из городских кварталов
Андрей АБРАМОВ
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Бабушка наводит порядок в Челябинске.Бабушка наводит порядок в Челябинске.Фото: СОЦСЕТИ
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В Челябинск несколько лет назад появился свой супергерой — Чистомэн. Неизвестный в маске в одиночку устраивал субботники и вдохновлял людей на добрые дела. Жители улицы Набережная рассказали, что у них на районе живет явный адепт идей Чистомэна — бабушка, которая круглый год устраивает субботники.

— Ходит собирает мусор после нерадивых отдыхающих и относит к близлежащим мусорным контейнерам. А вы говорите времени нет, здоровье не позволяет. Дело только в желании! — пишут знакомые бабули в соцсетях.

— Еще эта бабушка принимает детские вещи и помогает малоимущим в деревне из которой она уехала. Ее можно найти по ул. Набережная, 7в дома.

— Люди, зачем же мы мусорим? Мы же все братья и сестры, живем в одном городе, который любим! Давай все быть как эта бабушка и мир станет лучше.

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Супергерой, которого мы заслужили.В России теперь есть свой супергерой - Чистомэн. Он спасает нашу землю от мусора!

ИСТОЧНИК KP.RU

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