В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн
В Челябинск несколько лет назад появился свой супергерой — Чистомэн. Неизвестный в маске в одиночку устраивал субботники и вдохновлял людей на добрые дела. Жители улицы Набережная рассказали, что у них на районе живет явный адепт идей Чистомэна — бабушка, которая круглый год устраивает субботники.
— Ходит собирает мусор после нерадивых отдыхающих и относит к близлежащим мусорным контейнерам. А вы говорите времени нет, здоровье не позволяет. Дело только в желании! — пишут знакомые бабули в соцсетях.
— Еще эта бабушка принимает детские вещи и помогает малоимущим в деревне из которой она уехала. Ее можно найти по ул. Набережная, 7в дома.
— Люди, зачем же мы мусорим? Мы же все братья и сестры, живем в одном городе, который любим! Давай все быть как эта бабушка и мир станет лучше.
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Супергерой, которого мы заслужили.В России теперь есть свой супергерой - Чистомэн. Он спасает нашу землю от мусора!
ИСТОЧНИК KP.RU