Мокрый снег и ветер придут в Челябинск с воскресенья на понедельник

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-14T12:33:32+03:00

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Верхнеуральск, Уфалей, Магнитогорск в ночь на 13 апреля накрыло снегом. Зима возвращается и не думает отступать. Метели могут вернуться в Челябинск уже грядущей ночью с 13 на 14 апреля. Похолодает до -6 градусов.

Синоптики предупреждают, что вместе с холодами ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Автомобилисты тем временем поделились на два лагеря. Одни радуются, что еще не успели поменять резину, другие негодуют.

— Последние дни все подсохло, но было очень пыльно. Убирать город так и не начали. Так что может оно и к лучшему, — пишут пользователи соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU