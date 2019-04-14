Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его
В дежурную часть обратился 70-летний житель Еткульского района. Рассказал, что у него похитили 35 тысяч рублей. Но кто это мог сделать — дедушка не знает. Из дома он последние дни никуда не отлучался.
Полицейские стали выяснять подробности. Старик рассказал, что у него был в гостях знакомый — 32-летний сосед. Тот накануне заходил с бутылкой спиртного.
— Полицейскими установлено, что подозреваемый целенаправленно споил потерпевшего, а когда хозяин уснул, гость похитил деньги, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас возбуждено уголовное дело за кражу. Похитителю грозит до пяти лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU