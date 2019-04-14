2019-04-14T12:42:03+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его

Но полицейские раскрыли схему
Андрей АБРАМОВ
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Полицейские нашли подозреваемого в краже. Фото: Александр ГЛУЗПолицейские нашли подозреваемого в краже. Фото: Александр ГЛУЗ
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В дежурную часть обратился 70-летний житель Еткульского района. Рассказал, что у него похитили 35 тысяч рублей. Но кто это мог сделать — дедушка не знает. Из дома он последние дни никуда не отлучался.

Полицейские стали выяснять подробности. Старик рассказал, что у него был в гостях знакомый — 32-летний сосед. Тот накануне заходил с бутылкой спиртного.

— Полицейскими установлено, что подозреваемый целенаправленно споил потерпевшего, а когда хозяин уснул, гость похитил деньги, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело за кражу. Похитителю грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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