Четырех рыбаков унесло на льдине на середину озера в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-14T15:19:18+03:00

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Уникальную спасательную операцию успешно осуществили сотрудники МЧС. Днем 14 апреля в экстренную службу позвонили рыбаки. Они рыбачили с льдины и их плато оторвало от берега Южноуральского водохранилища, в районе поселка Кичигино Челябинской области.

Льдину унесло на 150 метров от берега. Вызволять четверых рыбаков отправились несколько подразделений спасателей. Сработали оперативно. Все горе-рыбаки были благополучно доставлены на берег.

— Спасенные в удовлетворительном состоянии, мужчины переданы бригаде скорой помощи. Всего к операции было привлечено 15 человек. В очередной раз остается лишь посетовать на нерадивость и халатное отношение к собственной безопасности отдельных граждан, которые свои желания и привычки ставят выше жизни, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU