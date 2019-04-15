Ребенок отравился сосиской в тесте в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:57 2019-04-15T05:01:59+03:00

Родители будут жаловаться на киоск с фаст-фудом в Роспотребнадзор

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Жительница Копейска утверждает, что ее ребенку стало плохо после съеденных сосисок в тесте. Она винит киоск на автовокзале.

— Никогда такое не беру, но тут поддалась уговорам. Продавец заверил, что все свежее. Через час ребенку стало плохо: рвота и температура 38.

На следующий день я подошла к хозяину этого киоска за объяснениями. Попросила показать документы качества продукции. Мне отказали. Налетела целая куча иностранных граждан. Чего я только не наслушалась вместо извинений! Отравление зафиксировано. В четверг пойду в Роспотребнадзор с жалобой. Подруга тоже работает на автостанции и говорит, что это не первый случай уже, — рассказала Марина Мальцева в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Подписчики группы недоумевают: как можно покупать ребенку еду в таких сомнительных местах! Но, судя по комментариям, Марина не единственная, с кем такое произошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU