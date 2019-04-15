Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области
Несколько жителей Копейска сняли на мобильные телефоны, как обычный горожанин — не работник дорожной службы — ремонтирует проезжую часть. Мужчина приехал на своем авто, заложил дыры в асфальте кирпичом, законопатил цементом и разровнял. Сначала на одном месте, потом в другом, третьем... Сразу несколько видео и фото выложили в соцсети.
— Респект таким людям! Надеюсь, его не оштрафуют за некачественное покрытие дороги, — написал в группе «Подслушано Копейск» в ВК Александр Бойко.
И на другой улице... Кадр из видео vk.com/podslushano_kop
Но, конечно, это лишь временная мера. Причем весьма короткого действия.
— Так же делал на ул. Дундича. Уже надоело. Два — три дня, и опять ямища, — написал Александр Нибур.
... и еще. Кадр из видео vk.com/podslushano_kop
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU