Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:15 2019-04-15T05:23:55+03:00

В соцсети попало сразу несколько видео, как он заделывает дыры в асфальте

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Несколько жителей Копейска сняли на мобильные телефоны, как обычный горожанин — не работник дорожной службы — ремонтирует проезжую часть. Мужчина приехал на своем авто, заложил дыры в асфальте кирпичом, законопатил цементом и разровнял. Сначала на одном месте, потом в другом, третьем... Сразу несколько видео и фото выложили в соцсети.

— Респект таким людям! Надеюсь, его не оштрафуют за некачественное покрытие дороги, — написал в группе «Подслушано Копейск» в ВК Александр Бойко.

И на другой улице... Кадр из видео vk.com/podslushano_kop

Но, конечно, это лишь временная мера. Причем весьма короткого действия.

— Так же делал на ул. Дундича. Уже надоело. Два — три дня, и опять ямища, — написал Александр Нибур.

... и еще. Кадр из видео vk.com/podslushano_kop

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ИСТОЧНИК KP.RU