Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска
Наркопритон ликвидировали в доме по улице Красного Урала. В квартире находились четверо наркоманов, в комнате на столе лежали шприцы с остатками «дури» и приспособления для курения.
За содержание притона привлекли 20-летнюю хозяйку квартиры. Она уже была судима за незаконный оборот наркотиков. На нее, а также трех ее «гостей», полицейские составили пять административных протоколов.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ней — до четырех лет тюрьмы, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас хозяйка притона находится под подпиской о невыезде.
В Челябинской области полицейские регулярно выявляют и ликвидирует наркопритоны. Эта работа находится на контроле руководства полицейского главка.
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ИСТОЧНИК KP.RU