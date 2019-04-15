2019-04-15T06:05:43+03:00
Происшествия

Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска

Его содержала судимая за оборот наркотиков молодая челябинка
Валентина ВАГАНОВА
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В квартире полицейские обнаружили шприцы с остатками наркотиков. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.В квартире полицейские обнаружили шприцы с остатками наркотиков. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Наркопритон ликвидировали в доме по улице Красного Урала. В квартире находились четверо наркоманов, в комнате на столе лежали шприцы с остатками «дури» и приспособления для курения.

За содержание притона привлекли 20-летнюю хозяйку квартиры. Она уже была судима за незаконный оборот наркотиков. На нее, а также трех ее «гостей», полицейские составили пять административных протоколов.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ней — до четырех лет тюрьмы, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас хозяйка притона находится под подпиской о невыезде.

В Челябинской области полицейские регулярно выявляют и ликвидирует наркопритоны. Эта работа находится на контроле руководства полицейского главка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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