2019-04-15T06:56:35+03:00
Общество

«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка

Дыра образовалась посередине проезжей части
Валентина ВАГАНОВА
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Яма глубокая, поскольку находится возле колодца. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».Яма глубокая, поскольку находится возле колодца. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
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В Металлургическом районе, возле дома №21 по улице Дружбы, появилась дыра в асфальте. Яма глубокая, поскольку здесь находится колодец, и образовалась она прямо посреди дороги.

— Будьте осторожны! Яма уходит в колодец, так что берегите колеса. Думаю, много времени не нужно, чтобы она осыпалась еще больше, — предупредила подписчица группы «Регион-74» во ВКонтакте.

По снимкам видно, что вокруг люка полотно ремонтировали не раз. Но с одной стороны оно все равно «прохудилось».

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться, на открытый колодец или провалившийся асфальт:

— в Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска: 263-34-44 или 112;

— в Управление дорожных работ администрации Челябинска: 727-46-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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