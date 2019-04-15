«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка

СЕГОДНЯ 06:56 2019-04-15T06:56:35+03:00

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В Металлургическом районе, возле дома №21 по улице Дружбы, появилась дыра в асфальте. Яма глубокая, поскольку здесь находится колодец, и образовалась она прямо посреди дороги.

— Будьте осторожны! Яма уходит в колодец, так что берегите колеса. Думаю, много времени не нужно, чтобы она осыпалась еще больше, — предупредила подписчица группы «Регион-74» во ВКонтакте.

По снимкам видно, что вокруг люка полотно ремонтировали не раз. Но с одной стороны оно все равно «прохудилось».

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться, на открытый колодец или провалившийся асфальт:

— в Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска: 263-34-44 или 112;

— в Управление дорожных работ администрации Челябинска: 727-46-26.

ИСТОЧНИК KP.RU