2019-04-15T07:56:15+03:00
Общество

«Ходили по краю, заглядывали вниз»: Жителей Челябинска шокировали подростки, гуляющие по крыше десятиэтажного дома

По словам очевидцев, они фотографировались на высоте
Валентина ВАГАНОВА
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Парни лазали по крыше около 40 минут. Фото: кадр с видео.Парни лазали по крыше около 40 минут. Фото: кадр с видео.
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Челябинцы сняли на видео, как несколько парней лазают по крыше десятиэтажного дома на Свободы, 90а. Подростки бесстрашно исследуют крышу и делают экстремальные фото.

— Развлекались на крыше минут 40. Ходили прямо по краю, заглядывали вниз. Что было бы, если кто-нибудь из них сорвался?! Разве крыши не должны быть закрытыми для посторонних? Кто потом отвечать будет? — высказалась в соцсетях автор видео Ольга Васильева.

На прошлой неделе после такой же экстремальной прогулки в больницу попал семилетний мальчик. Он лазал по крыше заброшки с друзьями, сорвался — поломал ноги и порвал печень.

Ролики с гуляющими по крыше детьми нередко появляются в соцсетях. Часто южноуральцы выкладывают их, чтобы родители узнали своих детей и серьезно поговорили с ними, пока не произошла беда.

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Подростки лазают по крыше десятиэтажки в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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