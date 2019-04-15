2019-04-15T08:32:49+03:00
Экономика

Челябинвестбанк обновил приложение «Город 74»

Пользователям мобильных устройств Android и iOS доступна новая версия мобильного приложения «Город 74», которое позволяет оплачивать любые услуги, подключенные к системе «Город», — от ЖКХ до образовательных услуг
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Теперь пользователи могут управлять адресами и услугами своих карт системы «Город», формировать выписку по услугам и просматривать историю оплат. Кроме того, пользователи могут в «один клик» оплачивать популярные услуги, а также заходить в приложение по номеру телефона.

Таким образом, мобильное приложение включает полный набор наиболее популярных функций сайта gorod74.ru, а также новые удобные для пользователей возможности.

Скачать приложение «Город 74»: на App Store и в Google Play.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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