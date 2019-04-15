2019-04-15T09:30:04+03:00
Происшествия

В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус

Двое пассажиров в больнице
Валентина ВАГАНОВА
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Фургон ехал из Екатеринбурга в Башкирию. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.Фургон ехал из Екатеринбурга в Башкирию. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
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Авария произошла в Агаповском районе вечером в воскресенье, 14 апреля. Видимость на дороге была практически нулевая — метель, мокрый снег. 35-летний водитель за рулем фургона Volkswagen Crafter не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся.

— Три пассажира ранены. Двоих увезли в больницу, третьему госпитализация не потребовалась, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Пострадавших увезли в больницу. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Пострадавших увезли в больницу. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Госавтоинспекторы установили, что микроавтобус ехал из Екатеринбурга в Башкирию.

Из-за непогоды за выходные в области произошло 15 ДТП, в которых 21 человек получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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