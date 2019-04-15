В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус
Авария произошла в Агаповском районе вечером в воскресенье, 14 апреля. Видимость на дороге была практически нулевая — метель, мокрый снег. 35-летний водитель за рулем фургона Volkswagen Crafter не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся.
— Три пассажира ранены. Двоих увезли в больницу, третьему госпитализация не потребовалась, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Пострадавших увезли в больницу. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
Госавтоинспекторы установили, что микроавтобус ехал из Екатеринбурга в Башкирию.
Из-за непогоды за выходные в области произошло 15 ДТП, в которых 21 человек получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU