В Челябинске свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов
Иногда самые близкие люди совершают поступки, которых не ждешь от чужих. Житель Челябинской области попросил невестку взять несколько крупных кредитов на развитие своего бизнеса, а когда его сын ушел из семьи, перестал выплачивать долг, сообщает пресс-служба ОНФ.
В итоге мать четверых ребятишек, находящаяся в декрете, стала жертвой коллекторов. Документов из банка у нее нет — все забрал свекр. Однако женщина предполагает, что должна финансистам порядка двух миллионов рублей.
— Коллекторы угрожают приехать домой, забрать детей, обещают расправу. Мы составили заявление в полицию на действия коллекторов. Надеемся, на них заведут уголовное дело. Помимо этого, мы собираемся добиваться списания долгов путем признания кредитных договоров недействительными, — рассказал эксперт ОНФ, руководитель проекта «За права заемщиков» Вячеслав Курилин.
Материалы и документы, подготовленные экспертами, уже переданы в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU