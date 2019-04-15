2019-04-15T09:14:13+03:00
Общество

В Челябинске свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов

Многодетной матери угрожают коллекторы
Лидия ПЕСКОВА
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Эксперты надеются освободить женщину от обязательств в суде.Эксперты надеются освободить женщину от обязательств в суде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Иногда самые близкие люди совершают поступки, которых не ждешь от чужих. Житель Челябинской области попросил невестку взять несколько крупных кредитов на развитие своего бизнеса, а когда его сын ушел из семьи, перестал выплачивать долг, сообщает пресс-служба ОНФ.

В итоге мать четверых ребятишек, находящаяся в декрете, стала жертвой коллекторов. Документов из банка у нее нет — все забрал свекр. Однако женщина предполагает, что должна финансистам порядка двух миллионов рублей.

— Коллекторы угрожают приехать домой, забрать детей, обещают расправу. Мы составили заявление в полицию на действия коллекторов. Надеемся, на них заведут уголовное дело. Помимо этого, мы собираемся добиваться списания долгов путем признания кредитных договоров недействительными, — рассказал эксперт ОНФ, руководитель проекта «За права заемщиков» Вячеслав Курилин.

Материалы и документы, подготовленные экспертами, уже переданы в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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