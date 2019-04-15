Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-15T09:31:35+03:00

В этой машине ехали дочь с отцом. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

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На выходных из-за снегопада в области произошло 15 аварий, в которых пострадали два десятка человек. В одном из ДТП травмы получила семилетняя девочка. Она ехала вместе с отцом по трассе, как вдруг, с встречной полосы в них влетела KIA Rio. Авария произошла днем 14 апреля на дороге Южноуральск — Магнитогорск в Пластовском районе.

— За рулем KIA Rio был 54-летний водитель. Он не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, оттого не справился с управлением и столкнулся с встречно движущимся ВАЗ-2112, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель иномарки не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Автомобиль, на котором ехала семья, восстановлению не подлежит. 45-летний отец девочки серьезно не пострадал, а вот дочь с травмами увезли в больницу.

Госавтоинспекторы установили, что водитель иномарки житель Пласта, направлялся в сторону Южноуральска. А дочь с отцом возвращались домой в Магнитогорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU