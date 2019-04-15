Выгодный обмен валют накануне праздников покажут в ООО «Компания БКС»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-15T10:52:30+03:00

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Отправляясь в зарубежную поездку на майские мини-каникулы, многие россияне, планируют посетить банк или обменный пункт, чтобы обменять рубли на доллары или евро.

При этом немногие задумываются, что это не единственные места, где осуществляется такая операция. С 2012 года россияне могут выходить на биржевые торги для того, чтобы покупать или продавать валюту на Московской бирже. При этом не придется переплачивать за комиссию банку или обменнику.

В ООО «Компания БКС» рассказали, что получить доступ к торгам несложно — для этого необходимо подписать договор онлайн без посещения офиса на обслуживание с компанией-брокером. Далее клиенту откроют брокерский счет и можно приступать к покупке или продаже валюты.

— Эта операция проста, нужно установить приложение «Мой брокер», заполнить заявку и выгодно приобретать зарубежную валюту, — рассказал начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках ООО «Компания БКС» Денис Казымаев. — Чтобы выгодно приобрести валюту, вам нужно пополнить брокерский счет, совершить конвертацию по телефону или через приложение и вывести деньги в нужной валюте на собственный счет в банке.

Компания ООО «Компания БКС» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ. ФГ БКС приобрела репутацию надежного партнера, работает на рынке уже 23 года. Доля на Московской бирже — 22%.

ИСТОЧНИК KP.RU