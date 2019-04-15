На кооперативы «Золотой фонд» и «Деловые инвестиции» завели уголовное дело в Челябинске
Прокуратура Курчатовского района встала на защиту пайщиков кредитного кооператива «Золотой фонд», который также собирал деньги челябинцев от имени «Деловых инвестиций», сообщает перс-служба региональной прокуратуры.
— По обращениям граждан была инициирована проверка потребительского кооператива «Золотой фонд». Она показала, что внесенные суммы личных сбережений в установленные договором сроки гражданам не возвращаются. Руководство кооператива мотивирует отказ в выдаче денежных средств отсутствием финансов. Один из руководителей «Золотого фонда» и «Деловых инвестиций» похитил более 1 млн рублей, — рассказывают в пресс-службе.
По результатам проверки в отделе по расследованию преступлений следственного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ведется предварительное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU