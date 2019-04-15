2019-04-15T11:04:10+03:00
Общество

На кооперативы «Золотой фонд» и «Деловые инвестиции» завели уголовное дело в Челябинске

Следствие ведет полиция
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Основной офис "Золотого фонда" в Челябинске работал на Комсомольском проспекте.Основной офис "Золотого фонда" в Челябинске работал на Комсомольском проспекте.Фото: Ирина ГОЛЛАЙ
Изменить размер текста:

Прокуратура Курчатовского района встала на защиту пайщиков кредитного кооператива «Золотой фонд», который также собирал деньги челябинцев от имени «Деловых инвестиций», сообщает перс-служба региональной прокуратуры.

— По обращениям граждан была инициирована проверка потребительского кооператива «Золотой фонд». Она показала, что внесенные суммы личных сбережений в установленные договором сроки гражданам не возвращаются. Руководство кооператива мотивирует отказ в выдаче денежных средств отсутствием финансов. Один из руководителей «Золотого фонда» и «Деловых инвестиций» похитил более 1 млн рублей, — рассказывают в пресс-службе.

По результатам проверки в отделе по расследованию преступлений следственного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ведется предварительное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один потребкооператив из Челябинска не может вернуть деньги вкладчиков

Проблемы с выплатами возникли у КПК «Домашний» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске парки и скверы обработают от клеща
Выгодный обмен валют накануне праздников покажут в ООО «Компания БКС»
Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинске свекр повесил на бывшую жену сына два миллиона кредитов
В Челябинской области во время снегопада перевернулся микроавтобус
Челябинвестбанк обновил приложение «Город 74»
«Ходили по краю, заглядывали вниз»: Жителей Челябинска шокировали подростки, гуляющие по крыше десятиэтажного дома
«Берегите колеса»: На дороге в Челябинске провалился асфальт возле канализационного люка
Полицейские накрыли наркопритон на Северо-западе Челябинска
Автомобилист самостоятельно ремонтирует дороги в Челябинской области
Ребенок отравился сосиской в тесте в Челябинской области
Четырех рыбаков унесло на льдине на середину озера в Челябинской области
Житель Челябинской области устроил пенсионеру щедрое застолье, чтобы обокрасть его
Мокрый снег и ветер придут в Челябинск с воскресенья на понедельник
В Челябинске порядок наводит бабушка-Чистомэн