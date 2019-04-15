В Челябинске парки и скверы обработают от клеща
Начнут с пространства вокруг ледовой арены «Трактор», обработают зеленую зону на ул. Ворошилова, 57в и выйдут к рынку «Каширинский» — в Челябинске появился график противоклещевых обработок. Специальным раствором опрыскают парки и скверы, остановки, береговую зону реки во всех районах города.
Старт акции — 22 апреля. К концу месяца завершится первый этап. В течение лета обработка повторится.
«Орошать» пространства нужно только в хорошую погоду, поскольку осадки акарицидный раствор смывают. Потому, напоминают в пресс-служба администрации Челябинска, в графике обработки возможны изменения.
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12 апреля
ИСТОЧНИК KP.RU