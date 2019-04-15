2019-04-15T12:21:39+03:00
Общество

В Челябинске парки и скверы обработают от клеща

В бой против членистоногих выйдут в хорошую погоду
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске парки, скверы и остановки обработают от клещей. Фото: cheladmin.ruВ Челябинске парки, скверы и остановки обработают от клещей. Фото: cheladmin.ru
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Начнут с пространства вокруг ледовой арены «Трактор», обработают зеленую зону на ул. Ворошилова, 57в и выйдут к рынку «Каширинский» — в Челябинске появился график противоклещевых обработок. Специальным раствором опрыскают парки и скверы, остановки, береговую зону реки во всех районах города.

Старт акции — 22 апреля. К концу месяца завершится первый этап. В течение лета обработка повторится.

«Орошать» пространства нужно только в хорошую погоду, поскольку осадки акарицидный раствор смывают. Потому, напоминают в пресс-служба администрации Челябинска, в графике обработки возможны изменения.

Полный список адресов смотри ЗДЕСЬ.

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12 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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